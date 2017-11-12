Periler kayıp: 57-59

İlk 5 maçta 4 galibiyetle ikinci sırada yer bulan Periler, hafta içi Osmaniye deplasmanından eli boş döndükten sonra, dün de evinde Edremit Belediye Gürespor’a kaybetti. Atatürk Spor Salonu’ndaki maçta konuk ekip ilk çeyreği 16-11, ilk yarıyı 33-26 önde geçti. Üçüncü çeyrekte Mavi-Beyazlı ekibimiz biraz toparlanır gibi oldu. 30.dakika 46-52 geçildi. Son çeyrekte İzmit Belediyespor kazanma adına iyi bir mücadele ortaya koysa da, farklı ancak iki sayıya kadar indirebildi. 7’nci maçta 3’ncü yenilgisi alan Periler zirve mücadelesinde yara aldı. Temsilcimiz bu hafta cumartesi günü Farkı Ilgaz deplasmanına çıkacak.