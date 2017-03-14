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Periler, kötü gidişe dur diyecek

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Periler, kötü gidişe dur diyecek
1.Lig’de Play-Off mücadelesi veren İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, 31’inci hafta mücadelesinde yarın Edirne Belediye Edirnespor’u konuk ediyor.

Son 5 maçı kaybederek Play-Off’u tehlikeye sokan Mavi-Beyazlı ekibimizin 8 puan gerisindeki rakibi karşısında kötü gidişata dur demesi bekleniyor. Periler ilk maçı 68-53 almıştı. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.

ŞENTÜRK: “TAKIM ESKİ HALİNE KAVUŞACAK”

Bu arada İzmit Belediyespor Başkanı Erdoğan Şentürk son haftalardaki kötü sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Şentürk, “Son maçlardaki kötü sonuçlardan dolayı karamsar hava oluşmaması gerektiğini belirten Başkan Şentürk, “Gülizar Sezer ve Deniz Doğan’ın sakatlıklarından dolayı takımdaki oyuncu sayısının rotasyona uygun olmadığı için sıkıntı yaşamaktayız. Ara transferde rakamlar yüksek olduğu için oyuncu alamadık. En kısa süreçte sakatlarımız takıma dönecek ve takım eski haline kavuşmuş olacak. Ayrıca hafta içi ve sonu yoğun maç programı ve uzak deplasmanlardan dolayı oyuncularda bir yorgunluk mevcut. Yönetim, teknik ekip ve oyuncu grubu teknik toplantı yaptık. Play-Off’a kalacağımızdan yana kuşkumuz yok. Kocaelili sporseverlerden destek bekliyoruz. İzmit Belediyespor basketbolda artık bir markadır. Bu markayı yükletmek için var gücümüzle çalışacağız. En büyük destekçimiz Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’dır” dedi. 

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