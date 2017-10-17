Periler lider oldu

Açılış haftası evinde Yalova VİP’i 21 sayı farkla yenen Mavi-Beyazlı ekibimiz geçtiğimiz hafta sonu Mersin’de Büyükşehir Gelişim’e 70-40 gibi açık fark yaptı ve ikinci haftanın ardından ligin zirvesine çıktı. Ligde 6 takım 2’de 2 yaptı. Periler bu hafta evinde kendisi gibi iki maçını kazanan Mersin Basketbol ile karşılaşacak.

Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Ekibin başarılı teknik sorumlusu Erkan Metin, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, lig öncesindeki kupa sınavlarında güçlerini testten geçirdiklerini belirterek, “Lige böylesi bir başlangıç bekliyorduk. Her iki maçta da çok üstün oynadık ve farklı sonuçlara imza attık” dedi.