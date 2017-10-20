Periler, Mersin Basketbol sınavında
Lige çok iyi başlayan, ilk iki maçını farklı kazanıp liderliği ele geçiren İzmit Belediyespor bayan basketbol yarın Mersin Basketbol ile karşılaşacak.
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Kendisi gibi 27 de 2 yapan rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek olan Mavi-Beyazlılar galibiyet serisini üçe çıkartmaya çalışacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Başkan Erdoğan Şentürk, tüm basketbol severleri maça davet etti.
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Etiketler : İzmit Belediyespor, basketbol
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