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Periler mutlu başladı: 67-63

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Periler mutlu başladı: 67-63
1.Lig’de zirve yarışı yapan İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, dün ikinci yarının ilk maçını TED Ankara Kolejliler ile oynadı.

Atatürk Spor Salonu’ndaki maçın ilk yarısı başa baş mücadeleye sahne oldu. İlk periyod 21-18, ilk yarı ise 37-35 sona erdi. Periler üçüncü periyotta çok etkili bir oyun ortaya koyarak farkı açtı. 30.dakika 58-45 sona erdi. Son çeyrekte konuk takım üst üste sayılar bularak, farkı eritti. Temsilcimiz güç bela maçı 4 sayı farkla 67-63 kazanabildi. 15’nci maçında 10’ncu galibiyetini alan Mavi-Beyazlılar bir basamak yukarıya çıkarak 5’nci sırada yer aldı. İzmit Belediyespor bu hafta Cumartesi günü Edremit ile deplasmanda karşılaşacak.

ERKEKLERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki iki temsilcimiz dünkü maçlarını kaybederek hayal kırıklığı yarattılar. Play-Off mücadelesi veren İzmit Basketbol İhtisas, Anadolu Üniversitesi’ne 77-75 kaybedip hedefe giden yolda önemli bir yara aldı. İzmit Belediyespor ise Sakarya Büyükşehir’e 70-62 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

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