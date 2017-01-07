Periler, mutlu bitirdi: 78-66

Son iki maçını kaybeden Periler, önceki akşam oynanan maçta rakibini 78-66 yendi, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.
OYA DA FORMA GİYDİ
Son iki maçında Bodrum Kırçiçeği ve Balıkesir Güre Belediyespor’a mağlup olan, Play-Off yarışında çok büyük darbe alan İzmit Belediyespor’da, geçen hafta kadro dışı bırakılan Oya da affedildi, önceki akşamki maçta forma giydi. Maçın ilk yarısında Deniz Doğan’ın sayılarıyla 43-30 önde tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdürdü. Bu periyotu da 59-52 önde geçen İzmit Belediyespor, maçtan da 78-66 galip ayrıldı.
LİGE İKİ HAFTA ARA VERİLDİ
Ligin ilk yarısındaki son maçını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Kastamonu Ilgaz Ferko ile oynayan Mavi-Beyazlı ekip, rakibini yenip, ligde 19’uncu maçta 14’üncü galibiyetini aldı. 33 puanla ligde 6’ıncı sıradaki yerini koruyan Mavi-Beyazlı ekip, ligde verilen iki haftalık arayı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. İzmit Belediye, ligin ikinci yarısında 21 Ocak’ta Ankara TED Kolejliler maçı ile start verecek.
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