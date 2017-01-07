  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -2 °C

Periler, mutlu bitirdi: 78-66

»
Periler, mutlu bitirdi: 78-66
Bayanlar Basketbol 1.Lig’inde yer alan İzmit Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında Kastamonu Ilgaz Ferko’yu konuk etti.

Son iki maçını kaybeden Periler, önceki akşam oynanan maçta rakibini 78-66 yendi, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

OYA DA FORMA GİYDİ

Son iki maçında Bodrum Kırçiçeği ve Balıkesir Güre Belediyespor’a mağlup olan, Play-Off yarışında çok büyük darbe alan İzmit Belediyespor’da, geçen hafta kadro dışı bırakılan Oya da affedildi, önceki akşamki maçta forma giydi. Maçın ilk yarısında Deniz Doğan’ın sayılarıyla 43-30 önde tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdürdü. Bu periyotu da 59-52 önde geçen İzmit Belediyespor, maçtan da 78-66 galip ayrıldı.

LİGE İKİ HAFTA ARA VERİLDİ

Ligin ilk yarısındaki son maçını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Kastamonu Ilgaz Ferko ile oynayan Mavi-Beyazlı ekip, rakibini yenip, ligde 19’uncu maçta 14’üncü galibiyetini aldı. 33 puanla ligde 6’ıncı sıradaki yerini koruyan Mavi-Beyazlı ekip, ligde verilen iki haftalık arayı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. İzmit Belediye, ligin ikinci yarısında 21 Ocak’ta Ankara TED Kolejliler maçı ile start verecek.

Bu haber toplam 142 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseler tenis başladı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:45
  • U-14’lerde erteleme maçları oynandı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:44
  • Başiskele Belediyespor Körfez’den Mirsat’ı da aldı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:42
  • Kaleci Kayıhan Halıderespor’da07 Ocak 2017 Cumartesi 16:40
  • İbrahim Keskin Yavuzspor’da07 Ocak 2017 Cumartesi 16:39
  • Bağdatspor, Gürdal ile anlaştı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:35
  • Kocaeli'de paletli yüzme kış şampiyonası07 Ocak 2017 Cumartesi 13:24
  • Kocaeli'de KHK ile 3 spor kulübü kapatıldı07 Ocak 2017 Cumartesi 12:11
  • Kocaeli'de amatör maçlar ikinci kez ertelendi07 Ocak 2017 Cumartesi 08:00
  • Birlikspor’un son maçı yarıda kaldı06 Ocak 2017 Cuma 15:57
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti