Periler, Orduspor’a hazırlanıyor

3’ncü haftayı 4’ncü sırada geçen Periler, bu hafta ligin zayıf takımlarından biri olan, henüz galibiyete bulunmayan Orduspor deplasmanına çıkacak.

Teknik sorumlu Erkan Metin, Mersin Basketbol karşısında ilk üç periyot istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, “Son çeyrekte çok etkili oynadık ama fark çok açıldığı için kapatmak mümkün olmadı. Sezon başlarken hedeflerimizden biri içerde hiç kaybetmemişti. Ne yazık ki, henüz ikinci iç saha maçında yenilgi aldık. Üzgünüz. Bu maçtan gerekli dersleri alıp önümüze bakacağız” dedi.