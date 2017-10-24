Periler, Orduspor’a hazırlanıyor
Lige çok iyi başlayan, ilk iki haftayı farklı galibiyetlerle geçirip lider olan İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, geçen hafta evinde kendisi gibi dişli Mersin Basketbol’a 79-70 kaybederek ilk acıyı tatmıştı.
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3’ncü haftayı 4’ncü sırada geçen Periler, bu hafta ligin zayıf takımlarından biri olan, henüz galibiyete bulunmayan Orduspor deplasmanına çıkacak.
Teknik sorumlu Erkan Metin, Mersin Basketbol karşısında ilk üç periyot istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, “Son çeyrekte çok etkili oynadık ama fark çok açıldığı için kapatmak mümkün olmadı. Sezon başlarken hedeflerimizden biri içerde hiç kaybetmemişti. Ne yazık ki, henüz ikinci iç saha maçında yenilgi aldık. Üzgünüz. Bu maçtan gerekli dersleri alıp önümüze bakacağız” dedi.
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Etiketler : İzmit Belediyespor, Mersin Basketbol
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