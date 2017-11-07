Periler, Osmaniye’de
İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, hafta sonu Elazığ İl Özel İdare’yi yenerek 5’te 4 yapmıştı.
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Temsilcimiz bu galibiyetle ligde ikinci sıraya çıktı. Mavi-Beyazlılar 5’te 5 yapan lider Kirçiçeği Bodrum’un ensesinde yer alıyor. Periler bugün henüz yenilgisi olmayan Osmaniye Tosyalı Toya’ya konuk olacak, maç saat 18.00’de başlayacak. Temsilcimiz cumartesi günü de evinde Edremit Belediye Gürespor ile karşı karşıya gelecek.
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Etiketler : İzmit Belediyespor
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