Periler şaşırttı: 71-75

İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, dün konuk ettiği alt sıralardaki Kurtuluşspor karşısında beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Gülizar ve Deniz Doğan gibi takımın iki önemli oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Mavi-Beyazlılar ilk periyodu 21-17 geride geçtikten sonra devreyi 46-43 üstün bitirdi.

Üçüncü çeyrek sonun temsilcimizin bir sayısız üstünlüğü vardı. Son çeyrekte konuk takım büyük mücadele verdi ve alandan 75-71 galip ayrıldı. Periler 27.maçlarında 8’nci yenilgisini almasına rağmen 5.sıradaki yerini korudu. Temsilcisi çarşamba günü Elazığ İl Özel İdare’ye konuk olup, cumartesi günü de Çankaya Üniversitesi’ni ağırlayacak.