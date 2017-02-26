Periler şaşırttı: 71-75

Gülizar ve Deniz Doğan gibi takımın iki önemli oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Mavi-Beyazlılar ilk periyodu 21-17 geride geçtikten sonra devreyi 46-43 üstün bitirdi.
Üçüncü çeyrek sonun temsilcimizin bir sayısız üstünlüğü vardı. Son çeyrekte konuk takım büyük mücadele verdi ve alandan 75-71 galip ayrıldı. Periler 27.maçlarında 8’nci yenilgisini almasına rağmen 5.sıradaki yerini korudu. Temsilcisi çarşamba günü Elazığ İl Özel İdare’ye konuk olup, cumartesi günü de Çankaya Üniversitesi’ni ağırlayacak.
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