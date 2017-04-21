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Periler son maçına çıkıyor

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Periler son maçına çıkıyor
İlk kez yer aldığı 1.Lig’de bitime 6 hafta ilk 8’i, başka anlamda Play-Off’u garantileyerek önemli iş başaran İzmit Belediyespor normal sezonun son maçını yarın Kastamonu deplasmanında oynuyor.

Mavi-Beyazlılar 55 puanla 12’nci sırada yer alan Ferko Ilgaz’a konuk olacak. Maç Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak. Her iki takım açısından da maçın prestijden öte bir anlamı yok. Periler normal sezonu 7’nci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

PLAY-OFF’TA RAKİP ORMAN GENÇLİK

 Ekibimiz Play-Off turunda 2’ncü olan Orman Gençlik ile karşılaşacak. İlk maç 29 Nisan’da Ankara’da, rövanş ise 2 Mayıs’ta İzmit’te. Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak turda gerekirse üçüncü maç Ankara’da oynanacak. Temsilcimiz normal sezondaki iki maçı da kaybetmişti.  Play-Off turunu geçen adını 4’lü Final Faur’a yazdıracak. Final Faur’da 4 takımın çift devreli lig esasına göre karşılaşacak ve ilk 2 takım Süper Lig’e yükselecek.

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