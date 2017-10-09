Periler üçüncü başladı

Cumartesi günü evinde Yalova VİP’i 21 sayı farkla yenen Mavi-Beyazlılar büyük moral buldu. Temsilcimiz Bursa Büyükşehir ve Kırçiçeği Bodrum’un ardından üçüncü sırada yer aldı. Ekibin teknik sorumlusu Erkan Metin ikinci yarıda gerçek güçlerini ortaya koyarak, farklı kazandıklarını belirtti, “Biz bu sezon içeride yenilmeme hedefi koyduk. İnşallah başarabiliriz” dedi.

Metin ligde Erdemit, Bodrum, Osmaniye ve Mersin Basket ’in iddialı olduğunu söyledi, “Biz bunların ikisini kupada yendik. Süper Lig hedefini sonuna kadar zorlayacağız. Ancak İzmitli basketbol severlerin desteğini güçlü bir şekilde arkamızda görmek istiyoruz” dedi. Erkan Metin uzun oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını da söyledi, “3 uzunumuz var. Bilemiyorum, ilerleyen süreçte Başkanımız bir ilave daha yapabilir. Alamazsak da bu şekilde 4 kısa rotasyonla devam edeceğiz” dedi.