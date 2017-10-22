Periler üzgün: 70-79
İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı ilk iki maçı farklı kazanıp liderliği ele geçirmişti.
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Periler dün Atatürk Spor Salonu’nda kendisi gibi 2’de 2 yapan Mersin Basketbol ile karşı karşıya geldi. Periler maça Melek, Ebru, Jasmon, Deniz Doğan, Meriç Banu beşiyle çıktı. Maça daha tempolu başlayan konuk takım ilk çeyreği 23-15, devreyi ise 43-29 önde geçti.
Üçüncü çeyrekte Mersin Basketbol farkı biraz daha aştı. 30.dakika 44-63 geçildi. Mavi-Beyazlı ekibimiz son çeyrekte son derece etkili performans ortaya koydu farkı biraz olsun eritti ama yenilgiden kurtulamadı. Maç 79-70 sona erdi. Üçüncü maçında yenilgiyle tanışan Periler büyük üzüntü yaşadı. Temsilcimiz bu hafta cumartesi günü Orduspor deplasmanına çıkacak.
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