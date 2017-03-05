Periler yine kayıp: 67-83

İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, kötü gidişata dur diyemiyor.

Dün Atatürk Spor Salonu7nda güçlü Çankaya Üniversitesi’ni ağırlayan Mavi-Beyazlılar rakiplerine diş geçiremedi. İlk çeyrekte konuk çok etkili oynadı ve 10.dakikayı 24-7 önde geçti. İlk yarı sonunda da Başkent ekibinin 46-25 üstünlüğü vardı.

DÖRTTTE SIFIR ÇEKTİ

Temsilcimiz üçüncü çeyrekte biraz toparlandı, farkı azalttı. 30.dakika 51-62 geçildi. Son periyotta da rakip iyi oynadı. Maçı İzmit Belediyespor 16 farklı kaybetti ve üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Mavi-Beyazlı ekibimiz bu hafta Mersin Üniversitesi deplasmanına çıkacak. Maç cuma günü oynanacak.