Periler, yine mağlup: 64-58

Kadınlar basketbol 1.Ligi’nde ilk yılın yaşayan geçen haftaya kadar da ligde çok başarı olan İzmit Belediyespor, sahasında Bodrum Kırçiçeğispor yenilgisinden sonar önceki akşamda Balıkesir deplasmanında Güre Belediyespor’a 64-58 mağlup oldu.

GÜRE BELEDİYESPOR’A KONUK OLDU

Bayanlar Basketbol 1.Liginde Play-Off mücadelesi yapan temsilcimiz İzmit Belediyespor, önceki akşam Balıkesir deplasmanında Güre Belediyespor’a konuk oldu. Maçın ilk periyodunu 18-10 önde geçen Mavi-Beyazlı bu üstünlüğünü diğer periyotlarda sürdüremedi. kinci periyotta ev sahibi ekip skoru eşitledi, devreye 25-25 berabere girildi. Üçüncü periyotta 44-41 geriye düşen Periler, maçı da 64-58 kaybetti, üst üste ikinci yenilgisini aldı. İLK YARININ SON MAÇINI, 6 OCAK’TA KASTAMONU ILGAZ İLE OYNAYACAK

Ligde 18’nci maçını oynayan İzmit Belediyespor, 31 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki son maçını 6 Ocak Cuma günü İzmit’te Kastamonu Ilgazspor ile oynayacak olan temsilcimiz, bu maçı kazanıp, devreye mutlu girmek istiyor. Ilgaz maçından sonra lige 15 gün ara verilecek. Son Güre Belediyespor maçında kadro dışı kalan Oya ile takımdan ayrılan Aynur forma giyemediler.



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