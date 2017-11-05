Periler zorlu maçı kazandı: 65-58

Başa baş geçen ilk çeyreği temsilcimiz 22-19 önde geçti. İkinci periyotta tempoyu yükselten Mavi-Beyazlılar devreyi 7 sayı farkla 35-28 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğe tutuk başlayan İzmit Belediyespor sonradan açıldı ve 30’ncu dakikayı 51-40 önde geçti. Son çeyrekte konuk ekip daha iyi gözükse de, temsilcimiz salondan 56-58 galip ayrılmayı başardı. 5’nci maçında 4’ncü galibiyetini alan Periler zirve yolunda bir önemli adım daha attı. Temsilcimizde 21 sayı üreten Amerikalı Jasmon maçın en skorer ismi olurken, galibiyete de büyük katkı sağladı. İzmit Belediyespor 6’ncı hafta maçını çarşamba günü Tosyalı Toyo Osmaniyespor ile deplasmanda oynayacak.

