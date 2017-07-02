Perilerde kadro yapılanması bitiyor

Geçen sezon ilk kez yer aldığı 1.Lig’de Play-Off’a kalan İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı yeni sezon hedefini de zirve yarışı olarak belirledi.

Urla Belediye’den Berrin dördüncü transfer oldu. Mavi-Beyazlılar bir Amerikalı alıp kadrosuna son şekli verecek.

URLA’DAN BERRİN

Yeni sezon hedefini yine zirve mücadelesi olarak belirleyen İzmit Belediyespor bayan basketbol takımında transfer çalışmaları sürüyor. İç transferde Simge, Deniz Doğan ve Deniz Üstün ile yeniden anlaşan, Kastamonu Basket ’ten Melek, Bodrum’dan Şenay ve Yalova VIP’ten Ebru’yu renklerine bağlayan Mavi-Beyazlı ekibin dördüncü transferi Urla Beldespor’dan Berri Karabaş oldu. Sokak basketbolunda Milli formayı giyen, 1.88 boyundaki sporcu 30 yaşında. İzmit Belediyespor teknik sorumlusu Erkan Metin, önemli bir yeteneği kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.

BİLDİR BİR AMERİKALI

Metin, yabancı dışında nokta transferi kapattıklarını, sadece bir-iki genç ismi daha kadroya dahil edeceklerini söyledi. Coach Erkan Metin, geçen sezon kadroda yer alan Amerikalı Whitnay Jones’in basketbolu bıraktığını hatırlatarak, “Kadromuzu çok iyi bir yabancıyla takviye etmek istiyoruz. En isabetli tercihi yapmak için ince eleyip sık dokuyacağız. Temas halinde olduğumuz 2-3 isim var. Alacağımız ismin Türkiye liglerinden, tanıdığımız biri olmasını istiyoruz” dedi.

1-2 AĞUSTOS’TA START

Geçen sezona göre güçlerini koruduklarını, yaş ortalamasını biraz düşürdüklerini belirten Metin, “Daha çok koşan, mücadeleci bir takım olacağız. Hedefimiz öncelikle Play-Off, ardından ilk 4’ü sonuna kadar zorlamak istiyoruz” dedi. Erkan Metin, hazırlıklara ağustosun 1 veya 2’sinde başlayacaklarını, 15 Eylül gibi İzmit’te bir dörtlü turnuva düzenlemeyi düşündüklerini belirterek, “Bize gelen bilgilere göre eylül sonu gibi Türkiye Kupası ile start verilecek, ekimin ilk haftası gibi ligler başlayacak” dedi.