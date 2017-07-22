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Perilere bir takviye daha

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Perilere bir takviye daha
Yeni sezonda 1.Lig’de üst sıralar için mücadele edecek olan İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı transfere devam ediyor.

Takımı en son katılan isim Meriç Banu Yenal oldu. Geçen sezon Bursa Büyükşehir’de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı. 1.88 boyunda olan deneyimli ismin 4 ve 5 numara pozisyonunda oynadığı belirtildi.

İzmit Belediyespor Başkanı Erdoğan Şentürk, Meriç Banu’nun nokta transfer olduğunu söyledi, “Çok önemli bir ismi kadromuza dahil ettik” dedi. Mavi-Beyazlı ekibin bir iki genç transferiyle birlikte kadroya son şekli vereceği belirtildi. Temsilcimiz yeni sezonla ilgili hazırlıklara ay sonuna doğru başlayacak.

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