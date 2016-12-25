  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli 5 °C

Perilere nazar değdi: 68-72

»
Perilere nazar değdi: 68-72
Son 4 maçını kazanan İzmit Belediyespor dün konuk ettiği ligin güçlü takımı Kırçiçeği Bodrum’a uzatma sonunda 6 sayı farkla kaybetti. 4’ncü yenilgisini alan temsilcilimiz 5’nci sıraya geriledi.

İLK YARI TUTUKTU

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor dün 17’nci maçında ligin en çok para harcayan takımlarından Kırçiçeği Bodrum Basket’i ağırladı. Son 4 maçı kazanan, istim üzerindeki Mavi-Beyazlı ekibimiz oyuna tutuk başladı. İlk çeyrek 24-18, ilk yarı 37-31 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta biraz toparlanan temsilcimiz, son çeyrekte ise gerçek performansını ortaya koydu. 3’ncü çeyrek 49-45, maç 66-6 sona erdi.

BİR BASAMAK AŞAĞIYA İNDİ

 Normal sürenin bitimine 1 saniye kala ABD’li oyuncumuz boş pozisyonda sayı bulamadı. Uzatma dakikalarında konuk takım daha istekli ve etkili gözüktü. Maç Bodrum ekibinin 72-66 üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz 4 maç sonra salondan üzgün ayrıldı, ligdeki 4’ncü yenilgisini aldı. Bu sonuçla Periler 4’ncü sıradaki yerini rakibine bırakıp, bir basamak aşağıya indi.  İzmit Belediyespor yılbaşı nedeniyle bu haftaki maçını cuma günü Edremit Güre Belediyespor ile deplasmanda oynayacak.

Bu haber toplam 185 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuna Tok’tan bir rekor daha25 Aralık 2016 Pazar 15:27
  • Kartepeli Masterler plaka yazdı25 Aralık 2016 Pazar 15:27
  • İhtisas rövanşı da aldı: 76-6525 Aralık 2016 Pazar 15:25
  • Perilere nazar değdi: 68-7225 Aralık 2016 Pazar 15:23
  • Bu hafta maç yok25 Aralık 2016 Pazar 14:45
  • Değirmenderespor ve Çınarlı’nın çıkışı sürüyor25 Aralık 2016 Pazar 14:43
  • Doğantepespor,  hız kesmiyor:1-225 Aralık 2016 Pazar 14:41
  •  Başaran, Ç.Plajyolu’nu yakaladı:0-225 Aralık 2016 Pazar 14:40
  • Sultan Orhanspor ve Derbent’ten ses yok: 0-025 Aralık 2016 Pazar 14:39
  •  Demirspor, Kandıra’da kazandı:0-125 Aralık 2016 Pazar 14:38
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çöpü ayırmak medeniyettir
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti