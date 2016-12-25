Perilere nazar değdi: 68-72

Son 4 maçını kazanan İzmit Belediyespor dün konuk ettiği ligin güçlü takımı Kırçiçeği Bodrum’a uzatma sonunda 6 sayı farkla kaybetti. 4’ncü yenilgisini alan temsilcilimiz 5’nci sıraya geriledi.

İLK YARI TUTUKTU

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor dün 17’nci maçında ligin en çok para harcayan takımlarından Kırçiçeği Bodrum Basket’i ağırladı. Son 4 maçı kazanan, istim üzerindeki Mavi-Beyazlı ekibimiz oyuna tutuk başladı. İlk çeyrek 24-18, ilk yarı 37-31 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta biraz toparlanan temsilcimiz, son çeyrekte ise gerçek performansını ortaya koydu. 3’ncü çeyrek 49-45, maç 66-6 sona erdi.

BİR BASAMAK AŞAĞIYA İNDİ

Normal sürenin bitimine 1 saniye kala ABD’li oyuncumuz boş pozisyonda sayı bulamadı. Uzatma dakikalarında konuk takım daha istekli ve etkili gözüktü. Maç Bodrum ekibinin 72-66 üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz 4 maç sonra salondan üzgün ayrıldı, ligdeki 4’ncü yenilgisini aldı. Bu sonuçla Periler 4’ncü sıradaki yerini rakibine bırakıp, bir basamak aşağıya indi. İzmit Belediyespor yılbaşı nedeniyle bu haftaki maçını cuma günü Edremit Güre Belediyespor ile deplasmanda oynayacak.