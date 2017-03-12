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Perilere ne oldu?

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Perilere ne oldu?
İlk kez yer aldığı 1.Lig’de ilk 25 hafta çok başarılı performans ortaya koyan, ilk 4’ü zorlayan İzmit Belediyespor’a nazar değdi.

Zaten kısıtlı kadrosu bulunan Mavi-Beyazlılar sakatlıklarla iyice zorda kaldılar. Son 5 maçtan mağlup ayrılan Periler Play-Off’u tehlikeye atmış durumda. Bitime 8 maç kala Play-Off’un altındaki takımla arasında sadece 3 puan fark kalan Mavi-Beyazlıların şansı fikstürünün iyi olması.

Mavi-Beyazlılar son 8 maçın sadece 2’sini üstündeki takımlarla oynayacak, 6 maçı ise dişine göre olan altındaki rakiplerle yapacak. Çarşamba günü Edirne Belediye’yi ağırlayacak olan ekibimiz Yalova Vip deplasmanına çıktıktan sonra sırasıyla Nevşehir, Urla (D), 55 Gençlik, Kirçeçiği Bodrum(D), Edremit ve Ferko Ilgaz ile karşı karşıya gelecek.

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