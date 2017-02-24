Perilerin işi kolay

İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı 25.hafta mücadelesinde yarın Kurtuluşspor’u konuk ediyor.

Son maçında Anadolu Üniversitesi’ni yenerek moral bulan, 25 puanla beşinci sırada yer alan Perilerin düşme hattında yer alan yarınki rakibini de kolay geçmesi bekleniyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak. Mavi-Beyazlılar ilk maçı 85-53 kazanmıştı. Antrenör Erkan Metin, normal sezonu ilk üç içinde bitirmek istediklerini söyledi, “Çankaya ve Erdemit’i geçecek gücümüz ve inancımız var. Ekibime güveniyorum” dedi.