Perşembe Pazarı alanında düzenleme
İzmit Belediyesi tarafından Perşembe günleri 800’den fazla esnafın sergi açtığı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı) bir dizi çalışma yapıldı.
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Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Perşembe günleri semt pazarı, diğer günlerde ücretsiz açık otopark olarak kullanılan alanda oluşan çukur ve tümsekler düzeltilirken, silinen Pazar yeri çizgileri de yenilendi. Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya en çok pazarcı esnafı sevindi. Esnaflar çalışma için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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Etiketler : Perşembe Pazarı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, düzenleme
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