Perşembe Pazarı alanında düzenleme

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Perşembe günleri semt pazarı, diğer günlerde ücretsiz açık otopark olarak kullanılan alanda oluşan çukur ve tümsekler düzeltilirken, silinen Pazar yeri çizgileri de yenilendi. Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya en çok pazarcı esnafı sevindi. Esnaflar çalışma için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.