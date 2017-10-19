Kocaeli26 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Perşembe Pazarı'nda bol bol yerli muz
Perşembe Pazarı'nda bol bol yerli muz

Perşembe Pazarı'nda bol bol yerli muz

İzmit Perşembe Pazarı’nda meyve, sebze fiyatlarının artışı sürüyor.

A+A-

Bugün semizotu, patlıcan, patates, kuru soğan, reyhan, dereotu, taze kabak, dolmalık biber, karnabahar fiyatı geçen haftaya göre yükseldi. Tezgahlarda bol bol bulunan yerli muzun fiyatı ise geriledi.

HAMSİ 15 TL

Balık pazarında ürün bolluğu devam ediyor. Bugün Torik’in tanesi 100, Lüfer’in tanesi 30 Kalkan’ın kilosu 80, hamsinin kilosu 15 TL’den satıldı.

Kerim Yavuz

 

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.