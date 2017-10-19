Perşembe Pazarı'nda bol bol yerli muz
İzmit Perşembe Pazarı’nda meyve, sebze fiyatlarının artışı sürüyor.
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Bugün semizotu, patlıcan, patates, kuru soğan, reyhan, dereotu, taze kabak, dolmalık biber, karnabahar fiyatı geçen haftaya göre yükseldi. Tezgahlarda bol bol bulunan yerli muzun fiyatı ise geriledi.
HAMSİ 15 TL
Balık pazarında ürün bolluğu devam ediyor. Bugün Torik’in tanesi 100, Lüfer’in tanesi 30 Kalkan’ın kilosu 80, hamsinin kilosu 15 TL’den satıldı.
Kerim Yavuz
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Perşembe Pazarı
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