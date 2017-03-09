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Perşembe Pazarında iki kardeşe silahlı saldırı

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Perşembe Pazarında iki kardeşe silahlı saldırı
İzmit Perşembe Pazarında tezgah açan iki kardeş, çıkan silahlı kavgada yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde İzmit Perşembe Pazarında meydana geldi.  İstanbul'dan gelerek İzmit'te perşembe pazarında kıyafet tezgahı açan Ali ile Aydın Dinke kardeşlerle E.B. ve B.B. arasında  tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ali ve Aydın Dinke bacaklarından vurularak yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne ve KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan E.B. ve B.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ESKİ ORTAKLARI VURDU

Öte yandan İstanbullu kardeşler Ali ve Aydın Dinke ile silahlı saldırının zanlıları E.B. ve B.B'nin önceden eski ortak oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.  

Kerim YAVUZ

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