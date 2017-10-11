Personele nezaket eğitimi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimi Ayça Kuru verdi. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 51 kişinin katıldığı eğitim gün boyu devam etti.

Hem günlük yaşamdaki görgü kuralları hem iş ortamındaki protokol kurallarının anlatıldığı eğitimde, bu konularda yeterli ve doğru bilgi sahibi olunduğu zaman, protokolün sıkıntı duyulacak değil, keyif alınacak bir kurallar bütünü olduğu kaydedildi. Oldukça neşeli ve soru cevap şeklinde gerçekleşen eğitimde ayrıca kişinin kendine ve kurumuna duyduğu saygının en belirgin göstergesi olan protokol ve nezaket kurallarının neler olduğu anlatıldı.

Eğitmen Ayça Kuru, yöneticinin odasına nasıl girilmeli, masaya mı yakın durmalı, kapıya mı, protokol davetlerinde hangi renk elbise tercih edilmeli, tanışma ve tanıştırılma nasıl olmalı, nasıl el sıkışılmalı, telefon adabı, telefonda konuşurken neler söylenmeli, neler aklımızdan bile geçmemeli, dost başa düşman ayağa bakarsa, çorap hangi renk olmalı, bir erkek, bir bayan merdivende karşılaştığında inerken kim önde olmalı, çıkarken kim geride kalmalı, ne zaman rica, ne zaman arz etmeli konularında da belediye personeline bilgilendirmede bulundu.