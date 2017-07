Seviyorsan sevginin, istiyorsan düşlerinin, başarıysa çalışmanın git peşinden. Ne olursa olsun önündeki çakıllara ve aynı zamanda seni cesaretinden edecek, seni yolundan vazgeçirecek çakallara dikkat et. Her zaman engeller olacaktır ve var da zaten şu hayatta bir takım pürüzler fakat ne kimseyi, ne de başka bir düşünceyi duyma kendi kalbininkinden başka. Elbette iyi niyeti, bir miktar yardımı diğerlerinden ayırt et. Kendi iç gücün olduktan sonra hızlıca ve kolayca kendi yolunu bulacağını unutma. Ve hatırla, şu ana dek kaç tane planından, kaç tane hayalinden vazgeçtiğini, hedeflerini kendine göre değil, başkalarına göre seçtiğini ve ona göre belirlediğini. O yüzden sen kendinin, kendi düşüncenin peşinden git. Kendi ruhunun istediğini, kendi belirlediğin hedeflerinin yolundan git. Hatta bazen duymadan, bilmeden, görmeden git.. Bakın bunun İçin güzel bir hikaye var anlatmak istediğim.

“Günlerden bir gün kurbağalar yarışa tutuşmuş. Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmışlar. Ve yarış başlamış.

Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş: “Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!”

Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. Seyirciler bağırıyorlarmış: “Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar...”Sonunda, bir tanesi hariç, diğer kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş: “Bu başarının sırrı nedir dostum?” Ama yanıt alamamış. O anda farkına varmışlar ki… Kuleye çıkan kurbağa sağırmış!

Hayallerinizi ve ümitlerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi söyleyen, bunu neden yapamayacağınız konusunda size bir sürü olumsuz neden sıralayan kişilere karşı sağır olmak en iyisi galiba...

Paul Estridge”

Güzel Bir Hikaye

Eski çiftlik evini tamir etmesi için tuttuğum marangoz, zorlu çalışmanın ilk gününü tamamlamıştı. Elektrikli testeresi bozulmuş, bir saat kaybetmesine yol açmıştı ve şimdi de eski kamyonu çalışmıyordu. Onu evine götürürken sessizce oturdu. Evine vardığımızda, ailesiyle tanışmam için beni eve davet etti. Sonra ön kapıya doğru yürürken kısa bir süre küçük bir ağacın önünde durdu ve iki eliyle ağaçların dallarına dokundu. Kapı açıldığında çarpıcı bir değişim oldu: güneşten yanmış yüzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı; iki çocuğuna sarıldı ve karısını öptü. Daha sonra bana arabama kadar eşlik etti. Ağacın yanından geçerken, ona merakla biraz önce ne yaptığını sordum. ― O benim sorun ağacım, diye cevap verdi. Biliyorum ki işte sorunlardan kaçmanın bir yolu yok ama kesin olan bir şey var: sorunların evin dışında, karımdan ve çocuklarımdan uzakta tutulması gerekiyor. Bu yüzden her akşam eve geldiğimde sorunlarımı bu ağaca asıyorum. Sonra, ertesi sabah onları tekrar alıyorum. Gülerek devam etti: Komik olan şu ki sabah onları almaya gittiğimde, bir önceki gün astığımı hatırladığım kadar fazla olmuyorlar!

Rosario Gomez A. "Ruhu Olan Öyküler"