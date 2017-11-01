  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Pet şişe bakın neye dönüştü?

Pet şişe bakın neye dönüştü?

Pet şişe bakın neye dönüştü? 1147

Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...