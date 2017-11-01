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Pet şişe bakın neye dönüştü?
Pet şişe bakın neye dönüştü?
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Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...