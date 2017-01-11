  • BIST 77.394
  • Altın 146,947
  • Dolar 3,8380
  • Euro 4,0524
  • Kocaeli 1 °C

Petrol-İş, masada 

»
Petrol-İş, masada 
Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim eden Petrol İş Sendikası, ilk görüşmeler için bugün masaya oturacak. Ege Kimya ve Egesil ile ilgili görüşmeler, saat 14.00’te sendika genel merkezinde yapılacak.

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlanan 76 maddelik Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim etmişti. Şube Başkanı Salih Akduman örgütlü olduğu iş yerlerinde başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işverenden ücret zamları ve sosyal haklar için yüzde 20 civarında zam talep edeceklerini açıklamıştı. 

SENDİKA YÖNETİCİLERİ KATILACAK
İlk olarak, bugün Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde bugün saat 14.00’te Ege Kimya ve Egesil görüşmeleri yapılacak. 18 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yine sendika genel merkezinde Tüpraş için görüşmeleri başlayacak. Sendika genel merkezinde aynı gün 14.00’te Gübretaş görüşmeleri gerçekleşecek. Görüşmelere; Genel Merkez yöneticileri, Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılacak. 

YÜZDE 20 ZAM TALEBİ
Petrol-İş’in yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 40 tanesi idari, geri kalanı ücret ve sosyal haklar olmak üzere 76 maddeden oluşuyor. İki yıllık imzalanacak sözleşme için Petrol-İş Sendikası, örgütlü olunan iş yerlerinde ücret zammı ve sosyal haklar için ortalama yüzde 20 zam talebinde bulunacak.

Ayşegül Kalaycı

Bu haber toplam 319 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekneler denize açılamadı, balık fiyatları arttı10 Ocak 2017 Salı 16:12
  • Kocaeli ihracatında rekor artış10 Ocak 2017 Salı 14:36
  • Başkan Moralı'dan Özkar’a ziyaret10 Ocak 2017 Salı 13:56
  • Kocaeli'deki araç sayısı arttı10 Ocak 2017 Salı 12:31
  • İzmit’te 279 kadına 288 bin lira mikro kredi10 Ocak 2017 Salı 12:21
  • Banvitin yüzde 79,48lik hissesi Brezilyalılara satıldı10 Ocak 2017 Salı 10:46
  • Benzine zam geliyor! Kocaeli'de litresi...10 Ocak 2017 Salı 10:27
  • İzmit'te encümen kararları 10 Ocak 2017 Salı 09:06
  • Euro ve dolar fiyatı rekor kırdı10 Ocak 2017 Salı 09:00
  • İzmit Sanayi’de mesleki eğitim09 Ocak 2017 Pazartesi 17:09
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğitim takvimini gözden geçirmeliyiz
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti