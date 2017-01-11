Petrol-İş, masada 

Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim eden Petrol İş Sendikası, ilk görüşmeler için bugün masaya oturacak. Ege Kimya ve Egesil ile ilgili görüşmeler, saat 14.00’te sendika genel merkezinde yapılacak.

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlanan 76 maddelik Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim etmişti. Şube Başkanı Salih Akduman örgütlü olduğu iş yerlerinde başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işverenden ücret zamları ve sosyal haklar için yüzde 20 civarında zam talep edeceklerini açıklamıştı.

SENDİKA YÖNETİCİLERİ KATILACAK

İlk olarak, bugün Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde bugün saat 14.00’te Ege Kimya ve Egesil görüşmeleri yapılacak. 18 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yine sendika genel merkezinde Tüpraş için görüşmeleri başlayacak. Sendika genel merkezinde aynı gün 14.00’te Gübretaş görüşmeleri gerçekleşecek. Görüşmelere; Genel Merkez yöneticileri, Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılacak.

YÜZDE 20 ZAM TALEBİ

Petrol-İş’in yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 40 tanesi idari, geri kalanı ücret ve sosyal haklar olmak üzere 76 maddeden oluşuyor. İki yıllık imzalanacak sözleşme için Petrol-İş Sendikası, örgütlü olunan iş yerlerinde ücret zammı ve sosyal haklar için ortalama yüzde 20 zam talebinde bulunacak.

Ayşegül Kalaycı