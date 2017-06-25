Petrol İş Şube Başkanı Akduman:“Bayramı buruk yaşıyoruz”

Petrol İş Sendikası’nın Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı bugün gerçekleşti.

Sendika binasında gerçekleşen bayramlaşma programına Şube Başkanı Salih Akduman, Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika üyeleri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Şube Başkanı Salih Akduman, “Bu coşkuyu heyecanı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Dönem içinde Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Maalesef dünyada adaletsizliğin fazla olduğu, güçlünün güçsüzü ezdiği yaşam şekli var. Bu durum vahşeti ve yoksulluğu getirdi. Açlıktan ölümü getirdi. Dünyada bu zulmün ve savaşların son bulduğu bayram olmasını diliyoruz. Dün akşam şehitler var. Bayramı buruk yaşıyoruz. Sınırlarda rahat bayram geçirmemiz için binlerce yükseklikte nöbet tutan güvenlik görevlileri var. Şehit olanlara rahmet diliyoruz. Hak yolunda nöbette olan güvenlik görevlilerin bayramlarını tebrik ediyoruz.

İŞ YERLERİMİZDE HUZUR İSTİYORUZ

Petrol İş olarak sözleşme dönemimizdi. 7 ay sözleşme süreci yaşadık. İş yerlerimizde birlik beraberlik sağladık. Bugün geldiğimiz noktada gurur duyuyoruz. Bütün is yerlerinde çalışan 2 bin 350 üyemiz ve kendisini bu ülkeye ait sayan milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Sözleşmelerimizde büyük başarılar sağladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecekte ayni sıkıntılarla karşılaşacağız. Gelir adaleti sağlandığı, kıdem tazminatının fona devrinin gündeme gelmediği bir yıl olmasını diliyoruz. İktidarın kıdem tazminatımızdan elini çekmesini istiyoruz. İş sağlığı ve iş güvenliği denetiminin yapıldığı çalışma hayatı istiyoruz. İş yerlerimizde huzur istiyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI



