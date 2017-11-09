Petrol-İş üyesi Canan Uzun dünya ikincisi oldu 

Şampiyonada mücadele eden Milli takım kadrosunda TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Başhekimlikte hemşire olarak görev yapan ve Petrol-iş Sendikası Üyesi Körfez Uzakdoğu Spor Kulübü’nden Canan Uzun’da yer aldı. Full Contact dalında 65 kiloda mücadele eden Canan Uzun önemli bir başarıya imza atarak, turnuvada Dünya ikincisi oldu. Canan Uzun’un başarısı hem Petrol-iş Kocaeli Şubesi hem de Tüpraş İzmit Rafinerisi Başhekimlik Personeli tarafından pasta kesilerek kutlandı. Petrol-iş Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman ve Başkan Yardımcısı Nesimi Yetişoğlu tarafından kendisine hediye takdim edildi. Başkan Akduman sendika üyesi Canan Uzun’u turnuvada göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti ve bir daha ki turnuva da Şampiyon olması temennisinde bulundu.

Ayşegül KALAYCI

