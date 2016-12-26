Petrol İş yüzde 20 zam istiyor

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi, yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlanan 76 maddelik Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim etti.

Şube Başkanı Salih Akduman örgütlü olduğu iş yerlerinde Ocak ayında başlayacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işverenden ücret zamları ve sosyal haklar için yüzde 20 civarında zam talep edeceklerini açıkladı. Petrol İş, Tüpraş, Gübrataş, Shell, Ege Kimya, Egesil’de toplu sözleşme yapacak.

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nde bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Yılın değerlendirmesini yapmak ve dünyada yaşanan son süreçleri değerlendirmek ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi taslağı ile ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına; Şube Başkanı Salih Akduman, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri katıldı. Şube Başkanı Salih Akduman 40 tanesi idari geri kalanı ücret ve sosyal haklar olmak üzere 76 maddeden oluşan toplu sözleşme taslağını işverene teslim ettiklerini söyleyerek, “Toplam 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde ücret zammı ve sosyal haklar için ortalama yüzde 20 zam talebinde bulunacağız” dedi.

BOŞA VERİLMİŞ CANLAR DEĞİL

Petrol İş Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman açıklamasının devamına şunları söyledi:

“Ülkemizde dünyada ekonomik sosyal açıdan ciddi bir kaos yaşanıyor. Saldırılar, öncelikli olarak ülkemizi hedef almakta. Son saldırılar gösteriyor ki bu topraklar üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar var. Tarih boyunca tekerrür ederek bize sunuluyor. Bu toprakların hiç biri bize rastgele tesadüf eseri verilmedi. Ecdadımız şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklar. Bütün çalışanlarımızla ve vatandaşımızla beraber savunulması gerektiğinde can vermek gerektiğinde bundan imtina etmeyeceğiz. Son yaşanan olaylarda içimizi acıtan şehitlerimiz var. Kocaeli Şube olarak bir kez daha şehitlerimize rahmet, yakınlarına baş sağlıklı diliyoruz. Bunlar, boşa verilmiş canlar değil. Dün ecdadımız ne yaptıysa onlar da bunu yaptı. Bundan sonra böyle bir pozisyon almak gerekiyorsa bundan çekinmeyiz.

YENİ KAZANIMLAR ORTAYA KOYACAĞIZ

Ülkemizde siyasi açıdan hatalar yapılmış olabilir. İçine düştüğümüz durumda geçmişe takılıp bu hatalar üzerinden çıkış yolu aranmamalı. Bundan sonrasına bakılmalı. Oyun oynayan emperyalistlerin oyunlarının bozulması gerekiyor. 2016 yılını genel olarak çok mutlu bitirmedik. Acılarla bitirdik. 2017 yılında iş yerlerimizde bize bağlı 2300 çalışanla beraber yürüteceğimiz Toplu Sözleşme dönemi var. Tüpraş, Gübrataş, Shell, Ege Kimya, Egesil’de Toplu Sözleşme dönemine giriyoruz. Temsilci ve yönetici arkadaşlarımıza taslak çalışmalarını hazırladık. Hukuki pozisyonlar tamamlandı. Yılbaşı itibari ile görüşmelere başlayacağız. 2 yılık süre içinde arkadaşlarımızın hak kayıpları telafi etmek istiyoruz.”

Ayşegül KALAYCI