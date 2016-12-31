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Petrol İş’te ilk görüşme 11 Ocak’ta

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Petrol İş’te ilk görüşme 11 Ocak’ta
Toplu Sözleşme Taslağını geçtiğimiz gün işverene teslim eden Petrol İş Sendikası, ilk görüşmeyi 11 Ocak Çarşamba günü yapacak. 

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlanan 76 maddelik Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim etmişti. Şube Başkanı Salih Akduman örgütlü olduğu iş yerlerinde Ocak ayında başlayacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işverenden ücret zamları ve sosyal haklar için yüzde 20 civarında zam talep edeceklerini açıklamıştı. 

GENEL MERKEZ’DE YAPILACAK
İlk olarak, 11 Ocak Çarşamba Günü Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde saat 14.00’te Ege Kimya ve Egesil görüşmeleri yapılacak. 18 Çarşamba Ocak saat 10.00’da yine sendika genel merkezinde Tüpraş görüşmeleri yapılacak. Yine sendika genel merkezinde aynı gün 14.00’te Gübretaş görüşmeleri gerçekleşecek. Görüşmelere; Genel Merkez yöneticileri, Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılacak. 
 

76 MADDEDEN OLUŞUYOR
Toplu Sözleşme taslağı 40 tanesi idari, geri kalanı ücret ve sosyal haklar olmak üzere 76 maddeden oluşuyor. Sözleşme 2 yıllık imzalanacak. Sendika, örgütlü olunan iş yerlerinde ücret zammı ve sosyal haklar için ortalama yüzde 20 zam talebinde bulunacak. 

Ayşegül Kalaycı
 

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