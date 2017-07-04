Petrol İş’ten Ünlü’ye hayırlı olsun ziyareti

Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman ve yönetimi, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Akduman, “1 Kasım seçimleri ve biraz öncesinden itibaren MHP ve Sayın Bahçeli’nin kayda değer söylemleri var. Türkiye’nin geleceği için alınan bir pozisyon var ve bu pozisyonlarda tarihi bir misyon taşıyorsunuz. Ülkemizin hassas dönemden geçtiği bugünlerde böyle STK’lar ile siyasi partilerin birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Bende işçi kökeninden geldiğim için sendikanın öneminin farkındayım. Öncelikle kongremiz hayırlı olsun. Araya ramazan da girdi bu süreçte bizde 6 tane sözleşme yürüttük. Yüzde 95 gibi bir rakamla ciddi memnuniyetle bu süreci atlattık. Aslında bu bir iadeyi ziyaret borcumuzu ödemek için bir ziyarettir. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Ülkede şuanda ülke adına söylenecek bir şey varsa sizde bizde bunun için uğraşıyoruz. 1 Kasım seçimleri ve biraz öncesinden itibaren MHP ve Sayın Bahçeli’nin kayda değer söylemleri var. Türkiye’nin geleceği için alınan bir pozisyon var ve bu pozisyonlarda tarihi bir misyon taşıyorsunuz. Sonuç olarak baktığımızda burada yapılan gerçekten büyük bir iş var. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Bu ülkeyi asla terk edemeyiz. Bir kez daha yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ ÜLKEYİ GERİYOR

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Bugün Petrol İş Şube Başkanımız ve yönetime ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Ülkemizin hassas dönemden geçtiği bugünlerde böyle STK’lar ile siyasi partilerin birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Bende işçi kökeninden geldiğim için sendikanın öneminin farkındayım. Sendikacı arkadaşlarımızı işçiyle kurulan diyalogları ve onların adına yürütülen sözleşmelerinden memnuniyet verici sonuçların çıkması gerçekten önemlidir. Bu alanda onlara her zaman destekçi olacağımızı söylüyoruz. Bugün adalet yürüyüşüyle ortam biraz gerilmektedir. Ancak kim ne yaparsa yapsın ülkücülerin gönlünde milliyetçilik vardır. Ülke içinde hangi olay olursa olsun biz gerekli olan neyse yapmaya hazırız” dedi.

Ayşegül KALAYCI