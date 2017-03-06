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Petrol sızıntıları süngersi materyalle temizlenebilecek

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Petrol sızıntıları süngersi materyalle temizlenebilecek
Bilim adamları, ağırlığının 90 katı kadar petrolü emip, sünger gibi sıkıldığında geri atabilen materyal geliştirdi.

Bilim adamları, ağırlığının 90 katı kadar petrolü emip, sünger gibi sıkıldığında geri atabilen materyal geliştirdi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Argonne National Laboratuvarı'nda Seth Darling öncülüğündeki bir ekip tarafından geliştiren materyalin, "sorbent" adı verilen petrol ve yağ türevi yoğun maddeleri emen diğer materyallerden farklı olarak emdiği sıvı sıkılıp tahliye edildikten sonra tekrar kullanılabildiği belirtildi.

Araştırmacılar, poliüretan veya poliimid plastikten yapılan basit bir köpük olan materyali petrol hücrelerini emen silan molekülleriyle kapladı. Yapılan laboratuvar testlerinde yeterli miktarda silanla kaplandığında materyalin kapasitesini yitirmeksizin defalarca yeniden kullanılabildiği görüldü.

Materyalin büyük çaplı petrol sızıntılarının temizlenmesinde büyük fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, ürettikleri toplam 6 metrekarelik materyali dev bir havuza batırdı. Ardından aynı havuza bir borudan petrol sızdıran ekip, materyalin sızan petrolü emip sudan ayırmakta başarılı olduğunu ve bir kaç kez kullanıldıktan sonra da aynı sonucu verdiğini gözlemledi.

Araştırmacılar, materyalin derin sularda, yüksek basınç koşullarında nasıl işlev göreceğini henüz öngöremediklerini ancak kıyı kirlenmelerine ve sığ sulardaki sızıntılarına karşı kullanılabileceğini kaydetti.

Henüz resmi olarak yayınlanmayan araştırmaya dair bilgi ve değerlendirmeler, Scientific American dergisinin internet sitesinde yer aldı.

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