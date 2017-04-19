‘Peygamberin hayatını herkes örnek almalıdır’

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Hz.Peygamber ve Güven Toplumu” konulu programı önceki akşam Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Programa; İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmit Yunus Emre Kız İmam Hatip Lisesi, İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi destek verdi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in ev sahipliği yaptığı programa İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ile STK’ların temsilcileri, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

ŞİİRLER, İLAHİLER

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Kadir Gömbeyaz’ın konuşmacı olarak katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şiirler, ilahiler ve sinevizyon gösterilerinin yer aldığı programın açılış konuşmasını yapan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Akmanşen, El Emin sıfatını taşıyan, 1446’ncı doğum gününü kutladığımız Peygamberimiz Hz.Muhammet’in ümmetiyiz. Müslümanlar, Kur’an ile şekillenmiş hayatını örnek alarak yaşamalıyız.” dedi.

“Hz.Peygamber ve Güven Tolumu” temalı programda etkileyici bir konuşma yapan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gömbeyaz, Kur’an’a göre, müminin aynı zamanda ahlaklı insandır. Bir mümin, asla yalancı olmaz, kendisine olan güveni asla boşa çıkarmaz.” dedi. İnsanlığın bu millete emanet olduğunu bu nedenle yükümüzün ağır olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Gömbeyaz, şöyle konuştu: “Filistin, Suriye, Afirika’nın gözü ve duaları ülkemizde. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Kocaeli’de bir aç varsa, Allah bunu hepimizden soracak. Dünya’nın emin olan Müslümanlara ihtiyacı var.” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Programın son bölümünde “Hz.Peygamber ve Güven Toplumu” temalı liselerarası kompozisyon yarışmasında birinci olan 24 Kasım Anadolu Lisesi’nden Hatice Bilgiç, ikinci olan Evliya Çelebi Kız İmam Hatip Lisesi’nden İrem Sakcı, üçüncü olan Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi’nden Sena Çalışkan’ı kutlayan İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu ödüllerini verdi.

Ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Esra Begüm Adalı, ikinci olan Şehit Ümit Balkan Ortaokulu öğrencisi Zehra Doğan ve üçüncü olan Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencilerinden Esma Gül Yüce’ye İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, kutlayıp ödüllerini verdi.