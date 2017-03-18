Peynirdeki korkunç iddia

Bilim insanları, yoğurdun meme kanseri riskini azaltırken, krem ve çedar peynirlerinin artırdığını ortaya çıkardı

Medical News Today'in haberine göre; ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü Kanser Önleme ve Kontrol Departmanından Dr. Susan McCann liderliğinde yürütülen çalışmada, meme kanseri teşhisi konulan 1.941 kadın ile sağlıklı 1.237 kadından aylık süt ürünleri tüketimlerine ilişkin anket sorularını yanıtlamaları istendi.

Sonuçlar, fazla süt ürünü tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 15 az olduğunu gösterdi.

Çalışmaya göre, yoğurdu fazla tüketen kadınlarda meme kanseri riski yüzde 39 oranında düşerken, çedar ve krem peynirlerini fazla tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma olasılığı yüzde 53 oranında artıyor.

"40 BİNİ ÖLÜMLE SONUÇLANACAK 252 BİN 710 YENİ MEME KANSERİ VAKASI"

Kanser Önleme ve Kontrol Departmanı Başkanı Dr. Christine Ambrosone, "Kadınların süt ürünleri tüketimleri arasındaki farklılıklar, meme kanseri ile ilişkili potansiyel risk faktörlerine ilişkin önemli, yeni bir anlayış sunuyor.