P&G Türkiye'den 30. yıla özel dev yatırım

P&G Türkiye 30. yılına özel “Hep Daha İyisiyle, Hep Daha İleriye” dedi. 250 milyon TL yatırımla yerli üretimi arttırarak, dünya standartlarındaki teknolojilerini Türk tüketicilerine sundu. Programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ta katıldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım şirketlerinden Procter&Gamble (P&G) Türkiye’deki 30’uncu yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikası için 250 milyon TL yatırım yapacağını açıkladı.

Yeni yatırımların resmi açılışına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, P&G Dünya CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor, P&G Türkiye ve Kafkas Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

AKTİF ROL OYNAYACAK

P&G Türkiye, yeni yatırımlarıyla birlikte Prima ve Orkid markalarının değer yaratan yenilikçi ürünlerini de Türkiye’de üretmeye başladı.

P&G Dünya CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor, “Türk tüketicilerine hizmet vermeye ve Türkiye’nin gelişiminde aktif rol oynamaya kararlıyız. Markalarımızın, tüketicilerimizin hayatında anlamlı bir yer tutması bize heyecan veriyor. Dünyada ve Türkiye’de değer yaratan inovasyonla, tüketici hayatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gebze fabrikasındaki son yatırımlarımız bu bölgede daha fazla tüketiciye hizmet vermemizi sağlayacak” diye konuştu.

18 MARKASI BULUNUYOR

P&G 1987 yılında Türkiye’deki faaliyetlerinde başladı ve son 30 yıldır dünyada lider markalarıyla Türk tüketicileri ile buluşuyor. P&G ürünlerini hizmet verdiği ve vermek istediği tüketicilere yakın yerlerde üreterek pazarın dinamiklerini daha iyi anlıyor ve yerel ihtiyaçları daha iyi karşılıyor. P&G Türkiye’de Alo, Ariel, Aussie, Braun, Fairy, Febreze, Gillete, Heda & Shoulders, İpana, Olay, Oral-B, Orkid, Pantene, Prima, Rejoice, Tampax, Venus ve Vicks olmak üzere 18 lider markası bulunuyor.

2 MİLYON BEBEK PRİMA İLE BÜYÜDÜ

Türkiye’de her 10 evden 9’unda en az bir P&G ürünü kullanılıyor. Her yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon bebek Prima ile büyürken, Orkid 8 milyondan fazla kadının hayatını kolaylaştırıyor. Kişisel bakım ve temizlik alanlarındaki diğer P&G markaları da milyonlarca hanede bulunuyor. Türkiye’deki faaliyetlerinde birçok ilke imza attıklarını söyleyen P&G Türkiye ve Kafkas Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Mikro yastık teknolojisine sahip Orkid Platinum ürünü dünyada ilk kez Türkiye’de pazara sunduk ve bu yeni teknolojiyi Gebze fabrikamızda üretmek üzere yerelleştirme sürecini başlattık. Yeni emici kanal teknolojisine sahip Prima Aktif Bebek ürünümüz seri üretime Avrupa’da ilk kez P&G Gebze fabrikasında başlattık” şeklinde konuştu.

30 YILDA 2 MİLYAR YATIRIM

P&G bebek bakımı ve kadın ürünlerini Türk tüketicilerine daha iyi bir şekilde sunabilmek için Gebze 3 fabrikasında 250 milyon TL yatırımda bulundu. Bu yeni yatırım çerçevesinde P&G, Prima ve Orkid markalarının yaklaşık yüzde 90’ını Türkiye’de üretmeye başlayacak. Turnaoğlu, “Gebze fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla son 30 yılda Türkiye’ye yaptığımız toplam yatırım miktarını 2 milyar TL düzeyine ulaştırmamız, Türk tüketicileri için değer yaratma isteğimizin bir yansıması. Değer yaratan inovasyonlarımızla ve Türk ekonomisine katkıda bulunan ürün, hizmet ve toplumsal sorumluluk çalışmalarımızla fark yaratmaya ve dünya standartlarında teknolojileri Türkiye’ye getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

10’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ

Turnaoğlu şunları söyledi: ”P&G Türkiye olarak üretimimizin yüzde 20’sini Kafkas, Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Gebze fabrikasında üretilen Prima ve Orkid markalarımızla son dokuz yıldır kağıt kategorisinde ihracat şampiyonları arasında anılmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’ye yarattığımız iş ekosistemiyle 2 bin 500 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de sorumlu bir yatırımcı olmayı önemsiyoruz. Kadın istihdamını da sorumlu ve etik yatırımcı bakış açımızın bir yansıması olarak görüyor, kadınların organizasyonun her kademesinde ve liderlik seviyelerinde başarı ve temsil edilmesini önemsiyoruz. Bugün P&G Türkiye’de kadın çalışan oranımız yüzde 50’den fazla.

ATIK MİKTARINI AZALTTI

P&G Türkiye'de faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren hijyen alanlarında sosyal sorumluluk projeleri başlattık ve bunu sürdürebilen öncü şirketlerdeniz. Her sene yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştık. Bununla beraber afetlerden sonra yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için bağışlarda bulunuyoruz. Son olarak Kızılay’la imzaladığımız anlaşma çerçevesinde, mülteci kamplarında da 260 bin adet ürün bağışında bulunduk. P&G Türkiye Gebze fabrikası, P&G 2020 sürdürülebilirlik hedeflerine küresel olarak ulaşan önde gelen fabrikalardan biri. Türkiye’de sera gazı salınımını yıllık 1000 ton azaltan P&G, son dört yılda enerji tüketimini yüzde 17, karbon salınımını yüzde 13 ve bertaraf edilen atık miktarını yüzde 63 azaltmayı başardı. Global hedeflerine paralel olarak 2020 yılana kadar ürün başına kullanılan ambalaj miktarını yüzde 20 azaltmak üzere çalışmalarını sürdürüyor”

Çiğdem ARMAĞAN