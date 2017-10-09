Pilot ilçe İzmit! Siyaset okulu açılıyor

Demokrat Parti (DP) İzmit İlçe yönetimi başlattığı “Siyaset Okulu” projesiyle oldukça iddialı. Proje kapsamında parti Mahalle Mektebi’nin gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Buna göre eğitmen kadrosu olarak alanında uzman kişiler siyaset okuluna kayıt yaptıranlara ders niteliğinde siyaset nasıl yapılır bunu öğretecek. Türkiye’de gerek içeriği gerek hedef kitlesiyle ilk kez düzenlenecek olan Mahalle Mektebi, pilot il olarak İzmit İlçesi’nin 35 mahallesinde gerçekleştirilecek. Okul öncesinde partililer Alemdar Caddesi No:70 Çınar Lokantası karşısında bulunan ofiste okula ön kayıt başvurusu yapıyor. Şimdiye kadar 20 kişi başvurdu. Dersler ise Kasım ayı içerisinde başlayacak.

SERTİFİKA VERİLECEK

Dersler Kasım ayında İzmit İlçesinin mahallerinde işlenecek. Mahalle mektebinin amacı siyasette bilgi kirliğinin önüne geçmek. Siyasete yeni yüzler kazandırmak. Ayrıca 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde DP’ye yeni tecrübeli üyeler kazandırmak. Ocak ayı 2018 yılında dersler bitecek ve kurslara katılan öğrencilere sertifika verilecek. Ardından pilot uygulamadan elde edilen sonuçlar sporlar halinde genel merkeze gönderilecek.

TEMİZ YÜZ KAZANDIRMAK

Konuyla ilgili konuşan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Proje İzmit ilçe yönetiminin. Bizde destek veriyoruz. Amacımız siyasete yeni yüzler kazandırmak. Genel Merkez sadece İzmit’e özel pilot uygulama başlattı. Siyasetçiyim diyen herkes kötü bir profil çıkıyor. Bu öngörüyü değiştireceğiz. Mahallelere inerek temiz insanların siyasete girmesini sağlayacağız” diye konuştu. İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Nail Baki ise, “Vatandaşların ayağına gideceğiz. Bazen kahvehanelerde olacak. Bazen başka yerlerde. Vatandaşın objektif doğru bilgi alması için uğraşıyoruz. Siyasette çok bilgi karmaşası var. Her konuda uzmanlık getirerek insanlarla doğru düşünülmesini sağlıyoruz. Bu Türk insanı için bir aydınlanan projesidir. Vatandaşa kendini ifade etmesi imkanı vereceğiz” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN