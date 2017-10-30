Pinhani ve Pera İzmitlileri coşturdu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Konserine, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, Kocaeli’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, spor salonunda adım atılacak boş alan kalmadı. Konser öncesi İzmit Belediyesi tarafından dağıtılan Türk Bayraklarıyla marşlara eşlik eden vatandaşlar adeta salonu inlettiler.

Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayan kalabalığa seslenen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Cumhuriyetimizin 94 yıl dönümü sebebiyle düzenlediğimiz konserimize hoş geldiniz. Gençlerimizin bulunduğu yerde her tür güzellikte vardır. Anadolu bin yıldır bizim vatanımız. Bu süre içerisinde bu vatanın, bu milletin birliği, bu bayrağın anlı şanlı dalgalanması ve ezanlarımızın susmaması için mücadele veren herkese müteşekkiriz. Bu vatan için mücadele eden, açanını ortaya koyan her kes bizimdir. Anadolu kapılarını açan Sultan Alpaslan da, Selçuklu da, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han, Osmanlı da bizimdir. 7 düvele karşı koyan ve küllerinden yeni bir devlet doğmasına vesile olan büyük önder Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir, hepimizindir. Bugün de emperyalist güçlere karşı koyan, dünyada ki zulme uğrayanlara sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizimdir. Kurtuluş Savaşı’nda elinden ne varsa bütün yokluklara rağmen imkânlarını seferber eden Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mücadele veren tüm neferleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizi bugünlere getiren, vatanımızı, bayrağımızı, ezanlarımızı, değerlerimize yaşatan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün vatanımızı içerde ve dışarda koruyan, canını feda eden tüm güvenlik güçlerimize de teşekkür ediyoruz, minnettarız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Doğan, Pinhani ve Pera gruplarına çiçek takdim ederek teşekkür etti. Konser alanında Başka Doğanla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar büyük kalabalıklar oluşturdu.