Pirelli eleman alacak! İşte şartlar

Test ve mülakatlarda başarılı olan adaylardan ihtiyaç kadarı işe alınacağının belirtildiği duyuruda adayların başvurularını sadece www.tplgecici.com adresinden yapmaları istendi.
Adaylarda aranan ön nitelikler şöyle:
• İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 29 yaşından gün almamış olmak,
• Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya meslek yüksekokul mezunu olmak,
• Fabrikaya yakın olan servis güzergahlarında ikamet etmek
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