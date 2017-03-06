Pirelli eleman alacak! İşte şartlar

Kartepe’de üretim yapan Türk Pirelli üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi alacağını duyurdu.

Test ve mülakatlarda başarılı olan adaylardan ihtiyaç kadarı işe alınacağının belirtildiği duyuruda adayların başvurularını sadece www.tplgecici.com adresinden yapmaları istendi.

Adaylarda aranan ön nitelikler şöyle:

• İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 29 yaşından gün almamış olmak,

• Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya meslek yüksekokul mezunu olmak,

• Fabrikaya yakın olan servis güzergahlarında ikamet etmek