Pirelli hisselerini 2 yıldır satamadı

Ömer Kalkavan, Pirelli emeklisi. Yıllar önce çalışırken, hatıra amaçlı kendilerine 20.yıl anısına Pirelli hisseleri vermişler. Aynı hisseleri alan 30 kişi var.

Kalkavan, iki yıldır bu hisseleri satıp, paraya çevirmek istiyor, ama bunu bir türlü başaramıyor. Bunun sebebini ve gelişmeleri Ömer Kalkavan şöyle anlattı:

“Bu hisseler İtalya borsasında işleme tabiymiş. Yazılı olarak elden çıkartmak istediğimi Pirelli yetkililerine bildirdim. Onlar İtalya’ya iletmişler. Oradan form gelecekti, bir türlü gelemedi. Sonra, fabrikadan davet ettiler işlem yapmak için. İşlemi yaptık, bu kez İtalya kaynaklı bir problem oldu. İş yine gecikti, olmadı. Bunun için Pirelli Müdürü Hakan Yalnız’a bile yazı yazdım, bu konuyu aktardım. Pirelli yetkilileri de iyi niyetle gayret gösteriyorlar. Ancak, hala bir sonuç çıkmadı. İki yıldır elden çıkartamadık hisseleri. Piyasa değeri yaklaşık 1500 Euro civarında. Oğlumun yurtdışı eğitiminde kullanmak için elden çıkartmak istedim, olmadı. Şimdi, Erasmus’a gidecek, yine gecikti. İnşallah bu gidişle, işe girdiği zaman bozduracağız”



