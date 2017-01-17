Pirelli lider bitirdi: 70-37

Türkiye Şirketler Basketbol Ligi’nin iddialı ekiplerinden Türk Pirelli basketbol takımı D Grubundaki son maçında hafta sonu Deloıtte’yi farklı yenerek ilk etabı lider bitirdi ve bir üst turda elip grupta mücadele etme hakkı kazandı.

Yine müthiş oynayan Orcun takımına 28 sayı kazandırırken, maçın ve haftanın oyuncusu seçildi. Elit grupta Türk Pirelli’nin rakipleri, Doğuş Grubu, Ekol Lojistik, Ford Otosan, Türkiye İş Bankası ve Odeabank oldu.

MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Tüm hızıyla devam eden Türkiye Şirketler Ligi’nde hafta sonu oynanan maçlarla ilk grup aşaması sona erdi. D Grubunda mücadele eden Türk Pirelli Basketbol takımı Deloıtte ile karşılaştı. Türk Pirelli Basketbol takımı Deloıtte maçına hızlı başlayarak iyi savunmayla rakibini durdurup,Timur’un yönlendirdiği hızlı hücumlarla Orcun, Melih, Kerem ve Volkan ile sayı bularak ilk periyodu 22-6 öne geçti.

33 SAYI FARK YAPTI

İkinci periyodda Deloıtte oyuna ortak olmak için uğraşırken rahat oynayan Türk Pirelli takımı sayı üretmekte zorlanmayınca devreyi 41-24 önde tamamladı.Üçüncü periyodda Deloıtte takımı sinirli ve gergin bir oyun oynayıp, iyi pres yapan Pirelli takımı karşısında çok top kaybı yaptı.Sarı Kırmızılılar Orcun,Timur ve Can ile kolay sayılar bularak skoru arttırarak 60-26 öne geçtiler.Son periyodda oyunu rolantiye alan Türk Pirelli Basketbol takımı zorlu geçmesi beklenen maçı 33 sayı farkla 70-37’lik skorla kolay kazandı. Orçun 28 sayıyla farklı galibiyetin mimarı oldu, hem maçın hem haftanın oyuncusu seçildi.

ELİT GRUPTA MÜCADELE EDECEK

Türk Pirelli Basketbol takımının antrenörü Mehmet Sezer, "Takım olarak her maçta iyi oynamaya çalışıyoruz.Dört maçımızıda kazanarak elit gruba yükselmek bizi mutlu etti.Fakat şimdi daha çok çalışmalıyız.Eleme maçlarına kadar form grafiğimizi yükseltmeliyiz. Biz her zaman iddialı bir takımız ve oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum’’ dedi. Grup aşamasını lider bitiren Sarı-Kırmızılı ekip bir üst turda, elit grupta mücadele etme hakkı kazandı. Temsilcimizin rakipleri Doğuş Grubu, Ekol Lojistik, Ford Otosan, Türkiyşe İş Bankası ve Odeabank oldu.

