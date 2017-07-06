Piri Reis Üniversitesi Safiport Derince’de

Piri Reis Üniversitesi Staj Eğitim Gemisi, Safiport Derince’ye yanaştı. Yaklaşık 200 civarında Denizcilik Fakültesi öğrencisi, akademisyenler nezaretinde limanda gözlem yaptı.

Piri Reis Üniversitesi geleceğin kaptan ve başmühendis adayları STCW (Uluslararası Denizcilik Standartları Eğitimi) eğitimi kapsamında zorunlu olan açık deniz stajını tamamlamak üzere 30 Haziran 2017 Cuma akşamı denize açıldı.

Yaklaşık 200 öğrencinin yer aldığı Piri Reis Üniversitesi'nin eğitim ve staj gemisindeki öğrenciler okul gemisi projesi ile bir yandan denizci eğiticilerle uygulamalı eğitim yaparken bir yandan da Safiport Derince’de gözlem yaparak yetkililerden operasyonlar ve liman hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladılar.

Türkiye’nin en büyük uluslararası limanı olmaya hazırlanan Safiport Derince olarak eğitime ve gençlere her zaman destek olduklarını ifade eden Safiport’lu yetkililer, öğrencilere uygulamalar ve liman operasyonları hakkında bilgi aktardılar.

Piri Reis Üniversitesi akademisyenleri ise hem intermodal bir liman hem de demiryolu limanı olma ayrıcalığı ile ön plana çıkan Safiport Derince ziyaretinin öğrenciler için çok faydalı olduğunu ifade etti. Ro-ro, proje yükü, dökme yük, sıvı dökme yük, konteyner ve vagon gibi her türlü kargo çeşidine hizmet verilen Safiport Derince’de saha gezisi sırasında hem alan büyüklüğü hem de ray hattının rıhtıma kadar getirildiği tek liman olma özelliği oldukça dikkat çekti.