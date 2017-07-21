Pişmaniye Festivali başlıyor

İzmit Belediyesi’nin geçen hafta Ağrı ve Diyadin’de açılışını yaptığı 9’uncu Pişmaniye Festivali, bugün şehir merkezindeki etkinliklerle devam edecek.

HALKA PİŞMANİYE İKRAMI

Bugün saat 17.30’da İzmit Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddesi’nin kesiştiği köşedeki çeşme önünde mehteran müziği eşliğinde pişmaniye ekilecek. Üretilen pişmaniye, halka ikram edilecek. Yine bugün saat 18.30’da da Belsa Plaza önünde Başkan Doğan ve İzmitliler pişmaniye üretip, halka dağıtacaklar. Belsa önünde de mehteran gösterisi var.

YARIN KONSER

9’uncu Pişmaniye Festivali, yarın Fuar alanında devam edecek. Saat 19.30’da Fuar’da pişmaniye çekilecek. Yarın akşam saat 21.00’de de Güneş Sahnesi’nde Göksel konseri ile festival sona erecek.

