Pişmaniye Festivali renkli başladı

İzmit Belediyesi tarafından bu yıl Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 8 Temmuz'da düzenlenen 9. Pişmaniye Festivali'nin, İzmit bölümü başladı.

Osmanlı döneminde İzmit’te üretilen "saray tatlısı" pişmaniyenin tanıtılması amacıyla her yıl yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen festivalin, bu yılki İzmit ayağında Fethiye Caddesi'nde mehteran gösterisi eşliğinde pişmaniye çekildi ve vatandaşlara dağıtıldı.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin sanayi kenti olarak bilindiğini vurgulayarak, "Biz buraya taşındıktan sonra gördük ki Kocaeli bir kültür merkezi, Kocaeli bir sanat merkezi, Kocaeli bir tarih merkezi. Tarihimizi, kültürümüzü ağız tadıyla birleştiren pişmaniye, bir marka olarak dokuzuncu kez festivalde sizlerle bir arada oluyor. Evlerde, iş yerlerinde misafirlerimize hangi tatlıyı ikram edersek edelim, yanına mutlaka bir pişmaniye konulmasını talep ediyoruz. Bütün iş yerlerimizde böyle bir tanıtım yaparsak bu ağız tadı tüm ülkeye yayılacaktır." dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da İzmit denilince akla pişmaniyenin geldiğini belirtti.

Daha önce Uluslararası Pişmaniye Festivali'nin İstanbul, Ankara, Bosna Hersek, Makedonya, Avusturya ve Azerbaycan'da düzenlendiğini aktaran Doğan, bu yıl ise festivalde anlamlı bir değişiklik yaptıklarını ve festivali 8 Temmuz'da Ağrı'dan başlattıklarını söyledi.

Doğan, pişmaniyenin İzmit'in bir markası olduğunu ve pişmaniyenin coğrafi işaretini aldıklarını kaydederek, 2009 yılından bu yana düzenledikleri festivaller sayesinde saray tatlısının daha çok yenmesini ve daha çok satılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Belediyede misafirlerine, çikolata yerine pişmaniye ikram ettiğini vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

-"Pişmaniye üreticilerini her yıl destekledik, pişmaniyenin şarkısını, klibini, heykelini, her türlü çalışmasını destekledik. Pişmaniye üreticilerimizi her yıl yurt dışına götürüp, onların oralarda iş bağlantılarını yapmalarını, pişmaniyeyi tanıtmalarını destekledik. Bunları İzmit'in bir markası olan, yıllardır değeri olan pişmaniyenin daha çok üretilmesi, daha çok satılması, daha çok tüketilmesi için yapıyoruz. Bu, şehre daha çok gelir gelmesi ve daha çok istihdam sağlanması demektir. Tabii ki yapacak daha çok işimiz var. Evde misafirlerinize pişmaniyeyi ikram etmeniz lazım. İş yerlerine gidiyorum hala çikolata ikram ediliyor. Bari çikolatalı pişmaniye ikram edin.Biz şahsen öyle yapıyoruz. Şehrimizin markasına İzmitliler olarak sahip çıkmamız gerekiyor."

Daha sonra kentin en işlek caddesinde protokol tarafından çekilen pişmaniye, halka dağıtıldı.

Programa, Bosna Hersek Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric, çok sayıda vatandaş ve pişmaniye üreticileri katıldı.

Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.