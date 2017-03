Pişmanlıklar ve Keşkeler

Pişmanlıklarla, keşkelerle dolu bir ömür geçirmek hiç kimsenin arzuladığı bir şey olmasa gerek. Fakat öyle zamanlar oluyor ki insan hata yapabiliyor, insan aceleci davranabiliyor, insan düşüncesizce hareket edebiliyor, insan boş yere bazı şeylere daha çok, bazısına daha az değer veriyor. Bunun için belki biraz daha detaylı düşünmek, bazı şeyler için hızlı karar vermemek gerekiyor. Zaman zaman yanılıyoruz hayata karşı elbet, o ayrı bir konu. Neden böyle düşünmüşüz, neden bu şekilde yapmışız diye kendimize, vermiş olduğumuz kararlarımıza hayret ediyoruz. Belki daha iyi düşünerek çözebiliriz bazı şeyleri. Veya belki daha çok bekleyerek, daha az hareket ederek düzeltebiliriz. Veya belki bazen sessiz kalarak bazen de aksine duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederek halledebiliriz bazı şeyleri. Kızgınken, üzgünken çok önemli bir karar almayıp aynı şekilde sakinken de iyi düşünerek sonuca gitmeliyiz.

Pişmanlıklar zamanı geriye alamayacağımızı acı bir şekilde hatırlatsa da hayatın hala devam ettiğini ve bize bir çok şey için geç olmadığını anlatabilir. Yeter ki bir öncekinden kendimiz için dersimizi iyi almış olalım, kendimiz için en doğrusunu anlayalım, bir sonrakine de ona göre çalışalım. Keşkelere gelince... Elbette, keşke “keşke” demesek hiçbir zaman… Onlar geçmişle bizim aramızdaki kelepçelerimiz, prangalarımız çünkü bana göre. Sürekli bizi geçmişe bağlayan, geçmişe tutsak eden, kendimizi hüzne, umutsuzluğa boğan bir nevi tutsaklığımız, kendimizi cezalandırmamız. Belki olanın bir şekilde olduğunu, artık zamanın geçtiğini, o andaki meydana gelen bir çok şeyin “ o an için en doğrusu” olduğunu kabul etsek ve yola ümitsizlik yerine ümitle, hüzün yerine coşkuyla ama daha güçlü devam etsek çok daha farklı olabilir bizim için. Çünkü emin olun keşkeler ve pişmanlıklar kendi içimizde çözümsüz bir yaraya, sürekli üzerinde kederle, acıyla, gözyaşı ile düşünülen bir konu haline geldiğinde bizi fazlasıyla engelleyebiliyor hayatta. Elbette hepimiz isteriz her zaman “iyi ki” demek, “iyi ki” nin ardına saklanmak, öyle yaşamak, öyle nefes almak. Buna engel olduğunu düşündüğümüz her ne varsa belki de bir an önce ondan kurtulmalı, boş yere geçmişin acı ve ağır yüklerini taşımamalı ve olan her şeye kötü bir anı, kötü bir yaşantı diyerek değil de “tecrübe” olarak ileriye umut ederek ve sevgiyle bakmalı.. Haydi o zaman..

En Bilge Kişi

Bir zamanlar üç bilge bir araya gelip dünyanın en kısa anayasasını yazmaya koyuldular. İnsanın hareketlerine ve davranışlarına hükmeden kanunu gösteren kişi dünyanın en bilge kişisi seçilecekti.

”Allah suçluları cezalandırır” diye teklif etti bilgelerden birisi… Tek cümleydi, kısa ve özdü…

Fakat diğerleri bunun bir kanun değil tehdit olduğunu söyleyerek itiraz ettiler. Birinci bilgenin bu teklifi kabul edilmedi.

”Allah sevgidir.” dedi ikinci bilge. Ama bu teklif de kabul görmedi. Çünkü insanın görevlerini tam anlamıyla açıklamıyordu.

Sonra üçüncü bilge tane tane şu teklifte bulundu:‘

‘Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayın.” ve ilave etti.

”Kanun budur. Gerisi sadece yoruma kalmıştır.”

Diğer bilgeler de bu teklifi kabul ettiler.

Ve o bilge zamanın en bilge kişisi seçildi.