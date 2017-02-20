Piyanist DJ Demet’ten kadınlara özel program

Tek başına sahne şovları yapan ilimizin yegane kadın piyanist ve DJ’i Demet Yıldız Karaca, 11 Mart Cumartesi akşamı, sadece bayanlara yönelik çok özel bir program hazırlıyor.

Merkez Bankası mevkiindeki Bahen Pluse Kafe’de 11 Mart Cumartesi akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek programın biletlerine ulaşmak isteyenler (0533 312 88 12) numaralı telefonla irtibat kurabilirler.

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