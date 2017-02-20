Piyanist DJ Demet’ten kadınlara özel program

Merkez Bankası mevkiindeki Bahen Pluse Kafe’de 11 Mart Cumartesi akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek programın biletlerine ulaşmak isteyenler (0533 312 88 12) numaralı telefonla irtibat kurabilirler.
Merkez Bankası mevkiindeki Bahen Pluse Kafe’de 11 Mart Cumartesi akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek programın biletlerine ulaşmak isteyenler (0533 312 88 12) numaralı telefonla irtibat kurabilirler.
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