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Plaj futbolu yaza renk katacak

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Plaj futbolu yaza renk katacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen yıl büyük ilgi gören plaj futbolu organizasyonu bu yıl 1-6 Ağustos tarihlerinde Kandıra Cebeci sahilinde yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı geçen yaz büyük ilgi gören plaj futbolu organizasyonunu bu yıl da gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı, 1-6 Ağustos tarihlerinde Cebeci Plajı'nda düzenlenecek. Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon olan takım Kocaeli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Plaj Futbolu Ligi'ne katılmak isteyen takımlar en fazla 15 futbolcudan oluşacak. Takımlarda 1977-2000 tarihleri arasında doğmuş futbolcular yer alacak. 18 yaşın altındaki futbolcular velilerinin imzalayacağı muvafakatname ile lige katılabilecek. Takımların listesinde, 1987 tarihinden önce doğmuş en fazla 3 futbolcu yer alarak müsabakalarda oynayabilecek. Plaj Futbolu Turnuvasına katılacak takımlarda, bir teknik sorumlu veya antrenör görevlendirilmesi zorunlu olacak. Plaj Futbolu Ligi'ne katılmak isteyen takımların 21 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Lige katılan takımlar arasında 1-4 Ağustos tarihleri arasında Cebeci Plajı'nda eleme müsabakaları gerçekleştirilecek. Yarı finale kalan dört takım 5 Ağustos'ta final için mücadele edecek. Final maçı ise 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başvurular, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvuru için takım kaptanları veya teknik sorumlular tarafından 2017 Sezonu Katılım Formu ve Taahhütnamesini eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış olarak teslim etmeleri gerekiyor.

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