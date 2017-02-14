  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Kocaeli -1 °C

Plakada yeni dönem başlıyor

»
Plakada yeni dönem başlıyor
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, plakadaki mühürlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına karar verdiklerini açıkladı. Yeni sistem ilk olarak 7 ilde hayata geçirilecek.

Apaydın, yazılı açıklamasında, sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasa dışı işlerde kullanıldığını, bu nedenle de plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti. 

TŞOF olarak bunların önüne geçmek için büyük bir hukuki mücadele başlattıklarını belirten Apaydın, daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonca yetkilendirilen meslek odalarının mühürleriyle kullanılırken, yapılan değişiklikle tescil kuruluşunun mührünün kaldırılarak sadece plakanın basımını gerçekleştiren TŞOF'un mührünün yeterli görüldüğünü anımsattı.

Sahte plakaların basım ve satışını önlemek amacıyla bazı illerde suç duyurularında bulunarak konuyu yargıya intikal ettirdiklerini aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile uzun süredir çalışma sürdürülüyor. Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalarımıza dağıtımı peyderpey gerçekleştirilmeye başlanmıştır."

Bu haber toplam 5723 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KOMOTO’dan Motobike İstanbul Fuarına tepki14 Şubat 2017 Salı 16:21
  • Körfez’de elektronik atık toplama yarışması14 Şubat 2017 Salı 15:04
  • Körfez Belediyesi’nden geri dönüşüme tam destek14 Şubat 2017 Salı 15:03
  • İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası o tarihte yapılacak14 Şubat 2017 Salı 11:35
  • İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışması yapıldı14 Şubat 2017 Salı 10:24
  • 14 Şubat’ta hayvanlar unutulmadı14 Şubat 2017 Salı 10:05
  • Haydi Kocaeli, Ufka yolculuk için son tarih..14 Şubat 2017 Salı 09:38
  • Sarımeşe’de Valilik Koşusu14 Şubat 2017 Salı 09:22
  • Kocaeli'de hava sıcaklıkları ne zaman artacak?14 Şubat 2017 Salı 09:00
  • Sevgililer Günü alışverişine dikkat13 Şubat 2017 Pazartesi 23:22
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sirmen: “Geceleri ağladım”
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti