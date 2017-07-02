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Plastik şişeleri kullanmamanız için 3 neden

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Plastik şişeleri kullanmamanız için 3 neden
Sıklıkla kullandığımız bu şişelerdeki tehlikelerin farkında mıyız?

Özellikle bu sıcak yaz günlerinde herkesin elinde bir plastik şişe görmek mümkün. Peki sıklıkla kullandığımız bu şişelerdeki tehlikelerin farkında mıyız? bu şişelerin sağlığımıza zannetiğimiden daha fazla zararı var. Eğer plastik şişe kullanacaksınız bu adımlara dikkat edin.

Şişelerin ömrü önemli
Plastik bir şişe tehlikeli kimyasallara maruz kalabilir. Altındaki özel işaretlere dikkat ederek, kullandığınız şişenin ömrünü öğrenebilirsiniz. Şişlerin altında bir üçgen bulunur ve bu üçgenin içerisine bir rakam yazar. İşte bu rakam size şişenin ne kadar kullanılacağını gösterir. Üzerinde 1 yazan bir şişe tek kullanımlıktır ve güneşe ve sıcağa maruz kaldığında toksik madde üretir. Bu şekilde zehirli maddeler, yiyecek ve içeceklere nüfuz ederek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Plastik şişelerde daha hızlı bakteri ürer
Kullanılmış bir plastik şişeden su içmek, bir klozeti yalamak gibidir. Bu ifade araştırmayı yapan bilim adamlarına ait. Bu şişelerdeki bakteri miktarı güvenlik sınırlarını aşacak boyuttadır. Plastik şişeleri bir kereden fazla kullanmamak gerekiyor. Kullanılması halinde de sirke veya sabunla yıkayın.Şişe ağızlarına dikkat

Şişeleri iyice yıkasanız bile yine de gıda zehirlenmesi veya hepatit A riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Araştırmalar bakterilerin çoğunun şişelerin ağzında yaşadığını söylüyor.

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