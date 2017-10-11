Plastik yerine metal

Gölcük Belediyesi, ilçe merkezinde yaya kaldırımlarına araç parklarının önlenmesi için çalışma yapıyor. Önce kaldırım kenarlarına plastik hacıyatmazlar çakılmıştı. Bunlar, arabasını kaldırım üzerine park edenlere pek engel olamadı. Şimdilerde ana caddelerde plastik hacı yatmazlar yerine metal dubalar konuluyor. Ancak, bunların da trafik canavarlarını tam olarak engellemesi mümkün değil. Kimi esnaflar, dükkanlarının önüne arabalarını koymak için, döküm dubaları da vidalarından söküp atabiliyorlar.

